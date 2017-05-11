В Челябинске хозяин натравил пса на двух человек
В Металлургическом районе Челябинска полиция разыскивает хозяина собаки, которая покусала двоих человек.
В Металлургическом районе Челябинска полиция разыскивает хозяина собаки, которая покусала двоих человек.
В группе ВКонтакте было размещено видео, на котором мужчина с собакой заходит в алкомаркет. «На перекрестке Мира и Румянцева стафа натравили на людей, пострадали два взрослых мужчины и ребёнок. Вот видео, присмотритесь, пожалуйста, может
Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в