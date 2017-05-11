В Башкирии бывшего замглавы района будут судить за лишние премии

Он обвиняется в злоупотреблении должностью, сообщили в прокуратуре. По версии следствия, в 2014 году замглавы — начальник финансового управления, издал два приказа о выдаче премий себе и 14 сотрудникам на общую сумму 560 тысяч рублей, в том числе 106 тысяч — себе лично. При этом он нарушил законодательство, ограничивающее размер стимулирующих выплат.

Бывший чиновник полностью возместил причиненный ущерб, отметили в республиканской прокуратуре.