Два автобуса столкнулись на ул. Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде 11 мая
Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области Игорь Михайлушкин.
Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области Игорь Михайлушкин.
ДТП произошло 11 мая в 10:50. По предварительной информации, водитель маршрутного такси совершил столкновение с автобусом. На месте ДТП работала медицинская бригада, но данных о пострадавших в ГИБДД пока не поступало.