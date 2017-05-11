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18:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Два автобуса столкнулись на ул. Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде 11 мая

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области Игорь Михайлушкин.

ДТП произошло 11 мая в 10:50. По предварительной информации, водитель маршрутного такси совершил столкновение с автобусом. На месте ДТП работала медицинская бригада, но данных о пострадавших в ГИБДД пока не поступало.

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