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16:57 (мск), источник: Informburo.kz

Четыре миллиарда тенге вывели из БТА Банка с помощью домработницы

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы обнародован очередной эпизод хищения средств БТА Банка через компанию «GlobaI Securities», сообщает МИА «Казинформ».

Источник: Informburo.kz

Учредителем фирмы выступила оффшорная компания «Steffler Global Inc.», зарегистрированная на Британских Виргинских островах. В декабре 2005 года директором ТОО «GlobaI Securities» формально была назначена домработница семьи Вероники Ефимовой (топ-менеджера БТА Банка) — Елена Новикова.

Ей отводилась роль номинального директора — подписанта подконтрольного Аблязову ТОО «Global Securities». Вероника Ефимова на тот момент занимала должность начальника отдела, который готовил документы компаний-однодневок, прокредитованных БТА Банком. В свою очередь, отдел подчинялся Мухтару Аблязову.

Руководство банка подготовило кредитную заявку о предоставлении «Global Securities» 800 млн тенге якобы для пополнения собственных оборотных средств. Ещё через три месяца был удовлетворён второй кредит на 3,4 млрд тенге. Решение о выдаче денег было выдано заочно, а опросный лист заседания кредитного комитета заменили на фиктивный.

Похищенные денежные средства легализованы и потрачены Аблязовым и его сообщниками, утверждает сторона обвинения.

11 мая в суде Алматы рассказали о выводе средств БТА Банка через Грузию.

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