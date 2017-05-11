Четыре миллиарда тенге вывели из БТА Банка с помощью домработницы

Учредителем фирмы выступила оффшорная компания «Steffler Global Inc.», зарегистрированная на Британских Виргинских островах. В декабре 2005 года директором ТОО «GlobaI Securities» формально была назначена домработница семьи Вероники Ефимовой (топ-менеджера БТА Банка) — Елена Новикова.

Ей отводилась роль номинального директора — подписанта подконтрольного Аблязову ТОО «Global Securities». Вероника Ефимова на тот момент занимала должность начальника отдела, который готовил документы компаний-однодневок, прокредитованных БТА Банком. В свою очередь, отдел подчинялся Мухтару Аблязову.

Руководство банка подготовило кредитную заявку о предоставлении «Global Securities» 800 млн тенге якобы для пополнения собственных оборотных средств. Ещё через три месяца был удовлетворён второй кредит на 3,4 млрд тенге. Решение о выдаче денег было выдано заочно, а опросный лист заседания кредитного комитета заменили на фиктивный.

Похищенные денежные средства легализованы и потрачены Аблязовым и его сообщниками, утверждает сторона обвинения.

11 мая в суде Алматы рассказали о выводе средств БТА Банка через Грузию.