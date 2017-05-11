Четыре миллиарда тенге вывели из БТА Банка с помощью домработницы
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы обнародован очередной эпизод хищения средств БТА Банка через компанию «GlobaI Securities», сообщает МИА «Казинформ».
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы обнародован очередной эпизод хищения средств БТА Банка через компанию «GlobaI Securities», сообщает МИА «Казинформ».
Учредителем фирмы выступила оффшорная компания «Steffler Global Inc.», зарегистрированная на Британских Виргинских островах. В декабре 2005 года директором ТОО «GlobaI Securities» формально была назначена домработница семьи Вероники Ефимовой (топ-менеджера БТА Банка) — Елена Новикова.
Ей отводилась роль номинального директора — подписанта подконтрольного Аблязову ТОО «Global Securities». Вероника Ефимова на тот момент занимала должность начальника отдела, который готовил документы
Руководство банка подготовило кредитную заявку о предоставлении «Global Securities» 800 млн тенге якобы для пополнения собственных оборотных средств. Ещё через три месяца был удовлетворён второй кредит на 3,4 млрд тенге. Решение о выдаче денег было выдано заочно, а опросный лист заседания кредитного комитета заменили на фиктивный.
Похищенные денежные средства легализованы и потрачены Аблязовым и его сообщниками, утверждает сторона обвинения.
11 мая в суде Алматы рассказали о выводе средств БТА Банка через Грузию.