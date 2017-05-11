Пермяк отсидит 10 лет за убийство продавца бутылкой из-под шампанского

Житель Мотовилихинского района Перми приговорен к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы за убийство работника торгового павильона, сообщили в СКР по Пермскому краю. 29-летний пермяк осужден за преступление, совершенное 7 января 2017 года. В ночное время он потребовал у продавца торгового павильона продать алкогольные напитки.

Из-за запрета торговли такими напитками в ночное время ему был дан отказ. Не сдержав обиды, злоумышленник набросился на торгового работника. Одним из орудий стала бутылка из-под шампанского. Из-за нанесенных травм женщина скончалась не дождавшись «скорой».

После этого агрессивный покупатель пытался похитить бутылки со спиртным и сигаретами, но в этот момент его задержали сотрудники полиции.