Пермяк отсидит 10 лет за убийство продавца бутылкой из-под шампанского
Причиной преступления стал отказ продать алкоголь в ночное время.
Причиной преступления стал отказ продать алкоголь в ночное время.
Житель Мотовилихинского района Перми приговорен к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы за убийство работника торгового павильона, сообщили в СКР по Пермскому краю. 29-летний пермяк осужден за преступление, совершенное 7 января 2017 года. В ночное время он потребовал у продавца торгового павильона продать алкогольные напитки.
После этого агрессивный покупатель пытался похитить бутылки со спиртным и сигаретами, но в этот момент его задержали сотрудники полиции.