Житель Воронежской области попался на подкупе главы колонии ради сына
Мужчина попытался спасти парня от уголовной ответственности.
Мужчина попытался спасти парня от уголовной ответственности.
Жителя села Митрофановка Кантемировского района задержали за попытку передать взятку временно исполняющему обязанности начальника исправительной колонии № 8 Россоши. Мужчина пытался спасти 19-летнего сына от наказания, которое грозило ему за попытку перебросить наркотики через забор учреждения, сообщила
По версии следствия, 44-летний мужчина пришел в колонию и, предложив 30 тыс. рублей, попросил сотрудника не направлять информацию о сыне в полицию. Представитель закона от денег отказался и предупредил, что дача взятки должностному лицу влечет уголовную ответственность. Когда посетитель стал настаивать и положил деньги на стол, сотрудник колонии вызвал правоохранителей.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на передачу взятки должностному лицу). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.