Житель Воронежской области попался на подкупе главы колонии ради сына

Жителя села Митрофановка Кантемировского района задержали за попытку передать взятку временно исполняющему обязанности начальника исправительной колонии № 8 Россоши. Мужчина пытался спасти 19-летнего сына от наказания, которое грозило ему за попытку перебросить наркотики через забор учреждения, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в четверг, 11 мая.



По версии следствия, 44-летний мужчина пришел в колонию и, предложив 30 тыс. рублей, попросил сотрудника не направлять информацию о сыне в полицию. Представитель закона от денег отказался и предупредил, что дача взятки должностному лицу влечет уголовную ответственность. Когда посетитель стал настаивать и положил деньги на стол, сотрудник колонии вызвал правоохранителей.



Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на передачу взятки должностному лицу). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.