В Алматы прошла спецоперация: задержаны члены преступной группы
Полиция Алматы провела спецоперацию по задержанию членов преступной группы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Полиция Алматы провела спецоперацию по задержанию членов преступной группы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Спецоперация прошла на перекрестке улиц Жандосова и Алтынсарина.
«Рядом с моим домом трое мужиков лежат лицом вниз на асфальте в наручниках, полиция и пробка», — написала в Instagram журналист Марина Михтаева.
В полиции Алматы рассказали, что проходила спецоперация по задеражанию троих членов преступной группы.
«Управление криминальной полиции провела спецопреацию по обезвреживанию преступной группы. Это жители Алматинской области. Они занимались квартирными кражами и кражами из автомашин. По одной из версий вскрывали автомашины путем сканирования, с использованием технических средств и обворовывали. Они были в движении, поэтому их машина была блокирована», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.