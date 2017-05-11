В Алматы прошла спецоперация: задержаны члены преступной группы

Спецоперация прошла на перекрестке улиц Жандосова и Алтынсарина.

«Рядом с моим домом трое мужиков лежат лицом вниз на асфальте в наручниках, полиция и пробка», — написала в Instagram журналист Марина Михтаева.

В полиции Алматы рассказали, что проходила спецоперация по задеражанию троих членов преступной группы.

«Управление криминальной полиции провела спецопреацию по обезвреживанию преступной группы. Это жители Алматинской области. Они занимались квартирными кражами и кражами из автомашин. По одной из версий вскрывали автомашины путем сканирования, с использованием технических средств и обворовывали. Они были в движении, поэтому их машина была блокирована», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.