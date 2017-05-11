В Набережных Челнах назвали причину провала двух «КамАЗов» под землю

На предприятии заявили, что работы на данном участке уже начались и будут завершены к концу недели. Также «КамАЗы» будут отремонтированы и выставлены на продажу.

— Руководство компании не исключает возможность провокационных действий со стороны конкурентов по устранению новых моделей российских тягачей, — говорится в сообщении.

Напомним, происшествие произошло 4 мая на территории предприятия «Кориб». Фирма является дилером акционерного общества «КамАЗ».