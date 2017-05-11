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17:06 (мск), источник: Prokazan.ru

В Набережных Челнах назвали причину провала двух «КамАЗов» под землю

Причиной провала двух «КамАЗов» в Набережных Челнах стал подмыв грунтовых вод. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Кориб», где и случился инцидент.

На предприятии заявили, что работы на данном участке уже начались и будут завершены к концу недели. Также «КамАЗы» будут отремонтированы и выставлены на продажу.

 — Руководство компании не исключает возможность провокационных действий со стороны конкурентов по устранению новых моделей российских тягачей, — говорится в сообщении.

Напомним, происшествие произошло 4 мая на территории предприятия «Кориб». Фирма является дилером акционерного общества «КамАЗ».

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