В Петербурге задержали сотрудника университета Бонч-Бруевича

«Одиннадцатого мая 2017 года УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории города и области проведены следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной службой управления по признакам превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) должностными лицами ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича», — говорится в сообщении.

По версии следствия, «указанные лица совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства».

Один из фигурантов уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавляет УФСБ.