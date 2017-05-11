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17:25 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге задержали сотрудника университета Бонч-Бруевича

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Оперативники УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА Новости

«Одиннадцатого мая 2017 года УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории города и области проведены следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной службой управления по признакам превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) должностными лицами ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича», — говорится в сообщении.

По версии следствия, «указанные лица совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства».

Один из фигурантов уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавляет УФСБ.

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