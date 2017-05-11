В Петербурге задержали сотрудника университета Бонч-Бруевича
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Оперативники УФСБ России по городу
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Оперативники УФСБ России по городу
«Одиннадцатого мая 2017 года УФСБ России по городу
По версии следствия, «указанные лица совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства».
Один из фигурантов уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавляет УФСБ.