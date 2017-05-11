В Петербург не пустили 60 тонн подозрительного минтая из Приморья

Сотрудники Россельхознадзора по Петербургу не пустили в город крупную партию минтая из Приморья, передает пресс-служба ведомства. Груз массой 60 тонн задержали накануне на посту «ДПС Среднерогатская».

В ходе ветеринарной проверки выяснилось, что на упаковках с отваром отсутствуют маркировочные этикетки, а некоторые мешки с рыбой порваны.

Ввоз рыбы на территорию города не разрешили. Инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы на показатели безопасности. Дальнейшая судьба груза станет известна после получения результатов исследования.