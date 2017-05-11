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17:23 (мск), источник: РИА Крым

Бывший «главный лесник» Севастополя получил 5 лет условно за кафе в заказнике

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости (Крым). Бывший начальник городского управления лесного и охотничьего хозяйства Севастополя получил 5 лет условно с испытательным сроком в 3 года за разрешение на строительство кафе в заказнике «Байдарский», что повлекло гибель реликтовых деревьев. Кроме того, 7 лет условно с испытательным сроком в 3 года получил директор туристической фирмы, который построил и эксплуатировал данное заведение.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает СУ СК РФ по Севастополю.

Оба нарушителя лишены права занимать административно-хозяйственные должности в течение двух и трех лет соответственно.

«Следствием и судом установлено, что, будучи директором “Севастопольского опытного лесоохотничьего хозяйства”, а впоследствии занимая должность начальника управления лесного и охотничьего хозяйства, чиновник заключил с туристической фирмой договор на оказание услуг отдыха на территории рекреационного участка “Торопова Дача”. И допустил предпринимателей к проведению незаконных земляных и строительных работ на рекреационном участке в границах государственного заказника “Байдарский”. Более того, директор лесхоза предоставил фирме технику, принадлежащую государственному предприятию, для ведения земляных и строительных работ», — говорится в сообщении севастопольского следкома.

С января по ноябрь 2014 года фирма построила кафе, две насосные станции и другие конструкции, которые нанесли тяжкий урон растениям и заказнику в целом. Общий ущерб природной окружающей среде превысил 14,5 миллионов рублей.

Кроме того, директор фирмы-застройщика передал сотруднику полиции 5 тыс долларов за то, чтобы силовик не направлял материалы проверки в контролирующие органы. Тогда предприниматель и был задержан.

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