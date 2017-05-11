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17:45 (мск), источник: Newslab.ru

«Второй раз на том же месте»: пьяный водитель «Мерседеса» устроил ДТП на тихой улице

Аварию без пострадавших около парка «Троя» устроил нарушитель со стажем, сообщили 11 мая очевидцы происшествия.

Водитель «Мерседеса» устроил аварию около парка «Троя» в Красноярске, сообщили 11 мая очевидцы происшествия. ДТП обошлось без пострадавших, но интернет-пользователи узнали автомобиль участника ДТП — ранее эта иномарка уже становилась героем их публикаций.

Свидетели аварии рассказали: водитель Mercedes, поворачивая с ул. Баумана к дому № 7, не уступил дорогу автомобилю Renault Logan.

«После этого он начал бить Logan по стеклу и по капоту, а потом сел в автомобиль и задним ходом въехал на бордюр и в забор. С места ДТП пытался скрыться, но на данный момент находится в патрульном авто в наручниках», — рассказал автор фотографий, появившихся в социальных сетях.

По словам очевидцев, в Renault в момент аварии находился пожилой мужчина и его 10-летний внук.

Сначала водитель немецкого автомобиля отказался от освидетельствования, но, как уточнили в пресс-службе ГИБДД, затем согласился, и его увезли в наркологический диспансер.

В комментариях под фотографиями красноярцы припомнили, что этот самый Mercedes уже становился участником такого же ДТП, произошедшего в этом же месте. В декабре прошлого года его водитель разбил две машины, находясь в состоянии сильного опьянения.

Тогда в ГИБДД сообщали, что ранее мужчина был лишен водительских прав, и ему грозила уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения).

Был ли за рулем тот самый мужчина и сегодня — пока официально не подтверждено.

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