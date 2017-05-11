«Второй раз на том же месте»: пьяный водитель «Мерседеса» устроил ДТП на тихой улице
Аварию без пострадавших около парка «Троя» устроил нарушитель со стажем, сообщили 11 мая очевидцы происшествия.
Аварию без пострадавших около парка «Троя» устроил нарушитель со стажем, сообщили 11 мая очевидцы происшествия.
Водитель «Мерседеса» устроил аварию около парка «Троя» в Красноярске, сообщили 11 мая очевидцы происшествия. ДТП обошлось без пострадавших, но
Свидетели аварии рассказали: водитель Mercedes, поворачивая с ул. Баумана к дому № 7, не уступил дорогу автомобилю Renault Logan.
«После этого он начал бить Logan по стеклу и по капоту, а потом сел в автомобиль и задним ходом въехал на бордюр и в забор. С места ДТП пытался скрыться, но на данный момент находится в патрульном авто в наручниках», — рассказал автор фотографий, появившихся в социальных сетях.
По словам очевидцев, в Renault в момент аварии находился пожилой мужчина и его 10-летний внук.
Сначала водитель немецкого автомобиля отказался от освидетельствования, но, как уточнили в
В комментариях под фотографиями красноярцы припомнили, что этот самый Mercedes уже становился участником такого же ДТП, произошедшего в этом же месте. В декабре прошлого года его водитель разбил две машины, находясь в состоянии сильного опьянения.
Тогда в ГИБДД сообщали, что ранее мужчина был лишен водительских прав, и ему грозила уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения).
Был ли за рулем тот самый мужчина и сегодня — пока официально не подтверждено.