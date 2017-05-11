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17:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Рабочего насмерть придавило трубой на «Красном Октябре»

В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на заводе «Красный Октябрь».

Как сообщает ВДТВ, трагедия в копровом цехе завода произошла 11 мая.

По предварительным данным, мужчина 52 лет погиб в результате падения на него массивной трубы в тот момент, когда распиливал другую.

Известно, что от полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Что стало причиной смертельного случая на производстве, по итогам проверки сообщат сотрудники СУ СК России по Волгоградской области.

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