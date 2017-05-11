Рабочего насмерть придавило трубой на «Красном Октябре»

Как сообщает ВДТВ, трагедия в копровом цехе завода произошла 11 мая.

По предварительным данным, мужчина 52 лет погиб в результате падения на него массивной трубы в тот момент, когда распиливал другую.

Известно, что от полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Что стало причиной смертельного случая на производстве, по итогам проверки сообщат сотрудники СУ СК России по Волгоградской области.