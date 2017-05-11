ГАИ: грузовик МАЗ перевернулся под Минском из-за ошибки водителя

Об аварии в деревне Новоселье в четверг проинформировали в Минском областном УМЧС: спасателям пришлось деблокировать из грузовика мужчину.

«Водитель неправильно выбрал скорость движения при повороте, не справился с управлением в результате чего допустил опрокидывание автомобиля», — сказала Сильченко.

По ее словам, машина получила механические повреждения.

Как ранее рассказали в МЧС, 30-летний мужчина, находившийся за рулем МАЗа, отделался легкими травмами — медики скорой у него диагностировали вывихи и ушибы.