ГАИ: грузовик МАЗ перевернулся под Минском из-за ошибки водителя
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Опрокидывание грузового автомобиля МАЗ в Минском районе произошло
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Опрокидывание грузового автомобиля МАЗ в Минском районе произошло
Об аварии в деревне Новоселье в четверг проинформировали в Минском областном УМЧС: спасателям пришлось деблокировать из грузовика мужчину.
«Водитель неправильно выбрал скорость движения при повороте, не справился с управлением в результате чего допустил опрокидывание автомобиля», — сказала Сильченко.
По ее словам, машина получила механические повреждения.
Как ранее рассказали в МЧС, 30-летний мужчина, находившийся за рулем МАЗа, отделался легкими травмами — медики скорой у него диагностировали вывихи и ушибы.