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18:25 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ: грузовик МАЗ перевернулся под Минском из-за ошибки водителя

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Опрокидывание грузового автомобиля МАЗ в Минском районе произошло из-за ошибки водителя машины, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Источник: Sputnik.by

Об аварии в деревне Новоселье в четверг проинформировали в Минском областном УМЧС: спасателям пришлось деблокировать из грузовика мужчину.

«Водитель неправильно выбрал скорость движения при повороте, не справился с управлением в результате чего допустил опрокидывание автомобиля», — сказала Сильченко.

По ее словам, машина получила механические повреждения.

Как ранее рассказали в МЧС, 30-летний мужчина, находившийся за рулем МАЗа, отделался легкими травмами — медики скорой у него диагностировали вывихи и ушибы.

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