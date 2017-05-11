Шестерых краснодарцев обвинили в незаконном обороте 1,5 млрд рублей

По версии следствия, с декабря 2014 по апрель 2017 года подозреваемые провели через счета фирм-однодневок около 1,5 млрд рублей, после чего обналичили средства, получив доход в виде комиссионных на 18 млн рублей, передает «Коммерсант».

Организатором сообщества следствие считает Ивана Харламова, его сообщники — Александр Гайворонский, Алексей Рябцев, Алексей Казаров, Артур Погосов, Оксана Ефименко и ряд неустановленных лиц.

Предположительно, преступное сообщество действовало в Краснодаре с декабря 2014 по апрель 2017 года. За это время подозреваемые сформировали структуру «нелегальных расчетно-кассовых центров». По версии СКР, были созданы или приобретены фиктивные коммерческие организации, среди которых ООО «Югарматура», «Точка роста», «Азимут Лоджистик», «Руиз», «Стройдомсервис» и другие.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ (Осуществление незаконной банковской деятельности) и ч.1,2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества, а также участии в нем). При этом участники группировки не признают вину, считая уголовное преследование необоснованным.

По словам адвоката Алексея Аванесяна, осуществляющего защиту Оксаны Ефименко, неясно, о какой незаконной банковской деятельности может идти речь.

«Более чем надуманными, на мой взгляд, являются и обвинения в совершении другого, но уже особо тяжкого преступления — участии в организованном преступном сообществе», — отметил Аванесян.