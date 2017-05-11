Шестерых краснодарцев обвинили в незаконном обороте 1,5 млрд рублей
Шестерым краснодарцам, предположительно состоящим в преступном сообществе, предъявили обвинение в незаконном обороте 1,5 млрд рублей.
Шестерым краснодарцам, предположительно состоящим в преступном сообществе, предъявили обвинение в незаконном обороте 1,5 млрд рублей.
По версии следствия, с декабря 2014 по апрель 2017 года подозреваемые провели через счета
Организатором сообщества следствие считает Ивана Харламова, его сообщники — Александр Гайворонский, Алексей Рябцев, Алексей Казаров, Артур Погосов, Оксана Ефименко и ряд неустановленных лиц.
Предположительно, преступное сообщество действовало в Краснодаре с декабря 2014 по апрель 2017 года. За это время подозреваемые сформировали структуру «нелегальных
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ (Осуществление незаконной банковской деятельности) и ч.1,2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества, а также участии в нем). При этом участники группировки не признают вину, считая уголовное преследование необоснованным.
По словам адвоката Алексея Аванесяна, осуществляющего защиту Оксаны Ефименко, неясно, о какой незаконной банковской деятельности может идти речь.
«Более чем надуманными, на мой взгляд, являются и обвинения в совершении другого, но уже особо тяжкого преступления — участии в организованном преступном сообществе», — отметил Аванесян.