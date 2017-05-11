Взрывотехники нашли на платформе Балтийского вокзала сумку с вещами
Все платформы Балтийского вокзала полностью открыты для пассажиров после проверки подозрительной сумки. Теперь транспортная полиция ищет забывчивого пассажира.
Все платформы Балтийского вокзала полностью открыты для пассажиров после проверки подозрительной сумки. Теперь транспортная полиция ищет забывчивого пассажира.
Как сообщили «Фонтанке» в
Ограничение передвижений по платформе после оцепления потенциально опасного предмета началось в 16.20. Проверка никак не сказалась на расписании поездов.