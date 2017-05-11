Взрывотехники нашли на платформе Балтийского вокзала сумку с вещами

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, проверка бесхозной сумки закончилась в 17.10 11 мая. В ней оказались неопасные личные вещи, забытые, видимо, кем-то из пассажиров на платформе вокзала.

Ограничение передвижений по платформе после оцепления потенциально опасного предмета началось в 16.20. Проверка никак не сказалась на расписании поездов.