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19:07 (мск), источник: Фонтанка

Взрывотехники нашли на платформе Балтийского вокзала сумку с вещами

Все платформы Балтийского вокзала полностью открыты для пассажиров после проверки подозрительной сумки. Теперь транспортная полиция ищет забывчивого пассажира.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, проверка бесхозной сумки закончилась в 17.10 11 мая. В ней оказались неопасные личные вещи, забытые, видимо, кем-то из пассажиров на платформе вокзала.

Ограничение передвижений по платформе после оцепления потенциально опасного предмета началось в 16.20. Проверка никак не сказалась на расписании поездов.

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