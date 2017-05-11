Одному из руководителей Республиканской больницы грозит до 10 лет тюрьмы

Его подозревают в вымогательстве 1 700 евро и получении взятки в размере 1 200 евро от женщины, на операцию ее отца.

По словам заявительницы, в начале февраля 2017 г. отец женщины был госпитализирован в Отделение сосудистой хирургии Кишиневской Республиканской клинической больницы для хирургического вмешательства. Мужчину прооперировали, затем должна была состояться еще одна операция. Заявительница утверждает, что главный врач обусловил второе вмешательство, отметив, что операция состоится после того, как она заплатит 1 200 евро за первую и 500 евро — за вторую операцию.

В конце февраля, женщина передала 1 200 евро под контроль НАЦ — действие было задокументировано видео и аудио. Из кадра видно, как врач берет деньги и возвращает 200 евро заявительнице, подчеркивая, что делает ей «скидку». Вторая операция должна была состояться в конце марта, однако врач отложил операцию, ссылаясь на различные причины.

В настоящее время на имя врача инициировано уголовное дело за пассивную коррупцию, ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 400 тыс. леев, а также лишение права занимать определенные должности сроком до 10 лет.