Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Ученые раскрыли секрет мужской логики
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Ростов» опроверг информацию о снятии с чемпионата России
Отдушина для Великого: почему Овечкину нужна сборная России
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не будет приглашать предателей на юбилей
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
18:41 (мск), источник: Noi.md

Одному из руководителей Республиканской больницы грозит до 10 лет тюрьмы

Руководитель Отделения сосудистой хирургии находится под следствием по делу о коррупции.

Источник: Noi.md

Его подозревают в вымогательстве 1 700 евро и получении взятки в размере 1 200 евро от женщины, на операцию ее отца.

По словам заявительницы, в начале февраля 2017 г. отец женщины был госпитализирован в Отделение сосудистой хирургии Кишиневской Республиканской клинической больницы для хирургического вмешательства. Мужчину прооперировали, затем должна была состояться еще одна операция. Заявительница утверждает, что главный врач обусловил второе вмешательство, отметив, что операция состоится после того, как она заплатит 1 200 евро за первую и 500 евро — за вторую операцию.

В конце февраля, женщина передала 1 200 евро под контроль НАЦ — действие было задокументировано видео и аудио. Из кадра видно, как врач берет деньги и возвращает 200 евро заявительнице, подчеркивая, что делает ей «скидку». Вторая операция должна была состояться в конце марта, однако врач отложил операцию, ссылаясь на различные причины.

В настоящее время на имя врача инициировано уголовное дело за пассивную коррупцию, ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 400 тыс. леев, а также лишение права занимать определенные должности сроком до 10 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
МИД ответил на претензии СМИ из-за фото Лаврова и Трампа
Северная Корея заявила о праве безжалостно карать американцев
AP: Эр-Рияд оплатил кампанию против акта о терактах 11 сентября
«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
В Счетной палате рассказали, как россияне используют маткапитал
Сборная России обыгрывает Данию после второго периода
Google оплатил штраф в размере 438 миллионов рублей
Спорт
Массимо Каррера: Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих Главный тренер «Спартака» дал невероятное количество интервью итальянским СМИ после чемпионства красно-белых
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
В Москве из-за холодов вновь включили отопление
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь