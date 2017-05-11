В Домодедово поймали пассажира с гашишем в шарах для фаер-шоу
Задержанный прилетел из ОАЭ.
Задержанный прилетел из ОАЭ.
В аэропорту Домодедово задержали пассажира рейса Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) — Москва, который пытался ввезти в столицу гашиш в шарах для
«В ходе досмотра его багажа были обнаружены две курительные трубки, а также куски вещества
Общий вес обнаруженных наркотиков составил 15,5 граммов. Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы и до 1 миллиона рублей штрафа.
Артисты, выступающие в
Ранее в столичном аэропорту Внуково задержали гражданина Таджикистана, который пытался пронести в пассажирский терминал банку с порохом и патроны. Вычислить нарушителя помогли кинолог с собакой.