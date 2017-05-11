В Домодедово поймали пассажира с гашишем в шарах для фаер-шоу

В аэропорту Домодедово задержали пассажира рейса Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) — Москва, который пытался ввезти в столицу гашиш в шарах для фаер-шоу. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

«В ходе досмотра его багажа были обнаружены две курительные трубки, а также куски вещества темно-коричневого цвета, которые были спрятаны внутри шаров для фаер-шоу. Проведенный экспресс-тест дал положительную реакцию на наркотическое средство каннабисной группы гашиш», — отмечается в сообщении.

Общий вес обнаруженных наркотиков составил 15,5 граммов. Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы и до 1 миллиона рублей штрафа.

Артисты, выступающие в фаер-шоу, часто используют для жонглирования так называемые пои — специальные шары на веревке или цепи, которые можно поджигать. «Огненные» пои скручиваются из фитилей, которые вымачиваются в горючей жидкости.

Ранее в столичном аэропорту Внуково задержали гражданина Таджикистана, который пытался пронести в пассажирский терминал банку с порохом и патроны. Вычислить нарушителя помогли кинолог с собакой.