Жители Столинщины привезли с заработков в РФ фальшивые 50 тыс. рублей

Подделки были выявлены в отделении банка в деревне Большое Мальшево, когда один из мужчин решил обменять пять купюр по 5000 рублей.

«Три вызвали у сотрудника банка сомнение в подлинности, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы», — сказали в ГКСЭ.

Сельчанин милиционерам объяснил, что эти деньги ему выдали в качестве зарплаты в Российской Федерации за сельскохозяйственные работы. Впоследствии выяснилось, что всего на заработках было четверо жителей Столинского района — всего у них нашли 41 купюру с признаками подделки.

Эксперты установили, что деньги на общую сумму 50 тысяч российских рублей — фальшивки: они склеены из двух листов бумаги, серийные номера нанесены способом электрографии, изображения — на струйном принтере.

В ГКСЭ уточнили, что сейчас сотрудники Столинского РОВД проводят по данному факту проверку.