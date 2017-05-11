В Уфе четыре бизнесмена и налоговый инспектор осуждены за мошенничество на 8 млн рублей

«Подсудимые частично признали вину. Как сообщили в республиканской прокуратуре, налоговая афера была совершена в 2010 году. Один из обвиняемых создал несколько фирм-однодневок, с которыми директора в течение полутора лет заключали фиктивные договоры поставок нефтепродуктов. Далее они запросили в подразделении ФНС возврат налога на добавленную стоимость и «вернули» более 8 млн рублей, получив «добро» от начальника инспекции по итогам камеральной проверки.

Бюджетные деньги сообщники распределили между собой. На дом и земельный участок бывшей сотрудницы ФНС в Нагаево, ее автомобиль Mitsubishi Lancer наложен арест. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 400 тысяч рублей", — сообщили в прокуратуре.

Другие фигуранты осуждены к условному лишению свободы на срок от двух до четырех лет, с них также взыскана сумма причиненного вреда.