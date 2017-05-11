Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Ученые раскрыли секрет мужской логики
В Испании стартует массовая распродажа жилья
3-летняя девочка поразила соцсети недетским навыком
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Сборная России забила три гола за 70 секунд (видео)
Забыли о 10:1 и об Овечкине. Россия обыграла Данию
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не будет приглашать предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
22По миру прошел Первомай
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
22:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе четыре бизнесмена и налоговый инспектор осуждены за мошенничество на 8 млн рублей

УФА, 11 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе суд признал виновными в мошенничестве по сговору бывшую начальницу межрайонной инспекции и четырех предпринимателей — директоров и учредителей коммерческих организаций.

«Подсудимые частично признали вину. Как сообщили в республиканской прокуратуре, налоговая афера была совершена в 2010 году. Один из обвиняемых создал несколько фирм-однодневок, с которыми директора в течение полутора лет заключали фиктивные договоры поставок нефтепродуктов. Далее они запросили в подразделении ФНС возврат налога на добавленную стоимость и «вернули» более 8 млн рублей, получив «добро» от начальника инспекции по итогам камеральной проверки.

Бюджетные деньги сообщники распределили между собой. На дом и земельный участок бывшей сотрудницы ФНС в Нагаево, ее автомобиль Mitsubishi Lancer наложен арест. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 400 тысяч рублей", — сообщили в прокуратуре.

Другие фигуранты осуждены к условному лишению свободы на срок от двух до четырех лет, с них также взыскана сумма причиненного вреда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сборная России одержала очередную победу на чемпионате мира
Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации
Президент США подписал указ об усилении кибербезопасности
Белоруссия обвинила Россию в нарушении договора о ЕАЭС
ФАС прокомментировала использование в рекламе символов Победы
Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Google оплатил штраф в размере 438 миллионов рублей
Спорт
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера сборной
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
В Москве из-за холодов вновь включили отопление
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь