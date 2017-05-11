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18:38 (мск), источник: АиФ Самара

В Чапаевске задержан гражданин Узбекистана, торговавший людьми

Задержанный иностранец взят под стражу до решения вопроса о его экстрадиции в Узбекистан.

В ходе проверки ООО «Техпром Поволжья», расположенного в Чапаевске по улице Радищева, проведенной прокуратурой города совместно с территориальными отделами УФСБ и ГУ МВД, был выявлен и задержан 45-летний гражданин Республики Узбекистан, находящийся в международном розыске, сообщает надзорное ведомство.

Мигрант разыскивался за совершение преступления, предусмотренного статьёй УК Республики Узбекистан «Торговля людьми, совершенная в отношении двух и более лиц, сопряженная с их перемещением через государственную границу Республики Узбекистан, с изъятием документов, удостоверяющих личность».

По постановлению Чапаевского городского суда задержанный заключён под стражу до решения вопроса о его экстрадиции в Республику Узбекистан.

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