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22:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье разыскивают пропавшего без вести Сергея Пономарева

Житель Березников ненадолго отлучился из дома 12 апреля и до сих пор не вернулся.

В Пермском крае разыскивают Пономарева Сергея Александровича. 12 апреля к нему в гости пришли знакомые. Через некоторое время он ненадолго вышел из дома, чтобы встретиться с приятелем, и не вернулся. С тех пор он ни разу не выходил на связь, хотя несколько раз при звонке на его номер трубку снимали, но не отвечали.

Примерный рост разыскиваемого 170 см, русые волосы, серо — голубые глаза, худощавый. Был одет в черную куртку «Reebok» без капюшона, синие спортивные штаны и черные кроссовки той же фирмы, черно — белую кепку и белые носки. При себе имел сумочку через плечо. Из особых примет — татуировки на руках.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить в полицию (102) или волонтерам — поисковикам (89922184902).

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