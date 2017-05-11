В Прикамье разыскивают пропавшего без вести Сергея Пономарева

В Пермском крае разыскивают Пономарева Сергея Александровича. 12 апреля к нему в гости пришли знакомые. Через некоторое время он ненадолго вышел из дома, чтобы встретиться с приятелем, и не вернулся. С тех пор он ни разу не выходил на связь, хотя несколько раз при звонке на его номер трубку снимали, но не отвечали.

Примерный рост разыскиваемого 170 см, русые волосы, серо — голубые глаза, худощавый. Был одет в черную куртку «Reebok» без капюшона, синие спортивные штаны и черные кроссовки той же фирмы, черно — белую кепку и белые носки. При себе имел сумочку через плечо. Из особых примет — татуировки на руках.