В Воронеже снова полыхал расселенный ветхий дом

По словам очевидцев, пожар произошел в районе 6 часов вечера в четверг, 11 мая. Местные жители обратили внимание на то, что дома в этом районе почему-то горят в одно и то же время. Отметим, что с начала весны это уже шестой пожар в расселенном квартале. Некоторые воронежцы считают, что эта серия возгораний — умышленные поджоги, происходящие в интересах будущего застройщика территории.