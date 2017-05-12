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08:59 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже снова полыхал расселенный ветхий дом

Воронежцы стали очевидцами очередного пожара, произошедшего в расселенном квартале, расположенном на левом берегу. На этот раз возгорание произошло в доме № 9 по переулку Гвардейскому.

По словам очевидцев, пожар произошел в районе 6 часов вечера в четверг, 11 мая. Местные жители обратили внимание на то, что дома в этом районе почему-то горят в одно и то же время. Отметим, что с начала весны это уже шестой пожар в расселенном квартале. Некоторые воронежцы считают, что эта серия возгораний — умышленные поджоги, происходящие в интересах будущего застройщика территории.

— Дома изнутри деревянные, сверху кирпичом обложены, так что полыхают, как спички. Мое мнение — либо наркоманы, дети или бомжи поджигают, либо лица, заинтересованные в сносе зданий. Например, чтобы быстрее демонтировали или чтобы самим меньше возни было, — предполагает очевидец последнего возгорания Михаил.

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