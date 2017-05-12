В Воронеже снова полыхал расселенный ветхий дом
Воронежцы стали очевидцами очередного пожара, произошедшего в расселенном квартале, расположенном на левом берегу. На этот раз возгорание произошло в доме № 9 по переулку Гвардейскому.
Воронежцы стали очевидцами очередного пожара, произошедшего в расселенном квартале, расположенном на левом берегу. На этот раз возгорание произошло в доме № 9 по переулку Гвардейскому.
По словам очевидцев, пожар произошел в районе 6 часов вечера в четверг, 11 мая. Местные жители обратили внимание на то, что дома в этом районе
— Дома изнутри деревянные, сверху кирпичом обложены, так что полыхают, как спички. Мое мнение — либо наркоманы, дети или бомжи поджигают, либо лица, заинтересованные в сносе зданий. Например, чтобы быстрее демонтировали или чтобы самим меньше возни было, — предполагает очевидец последнего возгорания Михаил.