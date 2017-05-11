На водителя BMW завели дело за нападение на женщину с детьми

«В настоящее время мужчина 1973 года рождения доставлен в следственный отдел, где с ним проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали водителя, который 5 мая в районе дома 42 по улице Плющиха не пропустил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, а затем догнал ее и ударил.

«5 мая водитель автомобиля “БМВ”, остановившись на пешеходном переходе в центре Москвы, беспричинно проявил агрессию к женщине, которая переходила дорогу в установленном месте совместно со своими детьми. В результате действий указанного лица женщине был причинен физический вред», — говорилось в распространенном 10 мая сообщении следственного ведомства.