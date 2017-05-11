В Екатеринбурге горит большой жилой барак

Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. На видео и снимках с места происшествия видно, как спасатели из нескольких стволов заливают верхний этаж дома.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга горит двухэтажный жилой дом с мансардным этажом. Возгорание третьего этажа огнеборцы тушат по повышенному номеру опасности 1 бис, сообщили «АиФ-Урал» в службе спасения «СОВА».

Про постройку известно, что жилой дом был построен около 70 лет назад для рабочих Уральского завода тяжелого машиностроения и был признан ветхим еще в советское время.