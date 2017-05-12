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03:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Крупный мошенник-альфонс предстанет перед судом в Приморье

Мужчина втирался в доверие к женщинам, а затем похищал машины и украшения.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 мая, PrimaMedia.

Житель Артема предстанет перед судом за серию имущественных преступлений на территории края. Мужчина обманул несколько женщин, украв у них машины и украшения, также он сдал снимаемую им квартиру, и ограбил с сообщником мужчину в бильярде. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 715 тысяч рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что 25-летний обвиняемый знакомился с женщинами, входил в доверие, после чего похищал их имущество.

Так, находясь в компании жительницы Владивостока, злоумышленник завладел ключами от автомобиля Subaru Forester, после чего похитил транспортное средство. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 300 тысяч рублей.

В Находке мужчина попросил у знакомой ключи от Honda Fit, завладел иномаркой и перестал выходить на связь. Автомашину впоследствии обменял на другую. Позже женщина обнаружила пропажу ювелирных украшений на сумму, превышающую 100 тысяч рублей.

В Уссурийске обвиняемый дважды сдал в наем арендованную им квартиру, выдавая за свое имущество. Согласно устным договоренностям, квартиросъёмщицы внесли предоплату в размере 15 и 8,5 тысяч рублей в счет обещанной аренды жилья. Получив деньги, злоумышленник скрылся, оставив потерпевших без денег и жилья.

Во Владивостоке фигурант уголовного дела с сообщником открыто с применением насилия похитили кошелек с крупной суммой денег у посетителя бильярдного клуба.

Потерпевшие обратились в полицию. Следователем были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору), по двум эпизодам части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере) и части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Фигуранта заключили под стражу.

Производство следственных действий окончено. Уголовное передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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