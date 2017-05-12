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03:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Партизанский мошенник попался на афере с автомобильными правами

В Партизанске мошенник провернул аферу с водительским правами, сообщает ИА «Дейта».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Установлено, что в феврале 2016 года обвиняемый получил от жительницы Партизанска денежные средства в сумме 49 тысяч рублей. Злоумышленник обещал оказать потерпевшей помощь в сдаче экзаменов в ГИБДД и получении водительского удостоверения.

Получив вознаграждение, злоумышленник отключил телефон и перестал выходить на связь. Похищенные денежные средства он использовал для личных нужд, в том числе, на погашение задолженности по кредитам.

В настоящее время производство следственных действий завершено. Ущерб возмещен, сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.

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