Партизанский мошенник попался на афере с автомобильными правами

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Установлено, что в феврале 2016 года обвиняемый получил от жительницы Партизанска денежные средства в сумме 49 тысяч рублей. Злоумышленник обещал оказать потерпевшей помощь в сдаче экзаменов в ГИБДД и получении водительского удостоверения.

Получив вознаграждение, злоумышленник отключил телефон и перестал выходить на связь. Похищенные денежные средства он использовал для личных нужд, в том числе, на погашение задолженности по кредитам.

В настоящее время производство следственных действий завершено. Ущерб возмещен, сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.