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04:31 (мск), источник: VLADNEWS

Мужчина ограбил владивостокца в лифте, угрожая пистолетом

Возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции обратился житель Владивостока, который сообщил о краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя, возможных очевидцев происшествия, а также осмотрели место происшествия. Установлено, что в лифте жилого дома на улице Сахалинская злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитил у потерпевшего деньги в сумме 40 тыс. рублей, после чего скрылся.

В ходе розыска полицейские задержали 26-летнего ранее судимого местного жителя, который дал признательные показания.

В ходе личного досмотра подозреваемого обнаружен и изъят травматический пистолет «ОСА» и похищенные денежные средства, которые возвращены законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы до четырех лет.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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