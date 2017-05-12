Водитель сбил трех пенсионерок в Хабаровском крае, а затем проехался по ним
Всю тяжесть вседорожника приняли на себя сразу две женщины.
Всю тяжесть вседорожника приняли на себя сразу две женщины.
Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.
Страшное
Видео с устрашающим происшествием появилось накануне в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. Как следует из ролика, горожанки мирно беседовали у обочины, в это время водитель припаркованной «Нивы» стал сдавать назад. Не моргнув и глазом, мужчина одним махом сбил с ног сразу трех женщин.
Причем на этом ужасающее
В настоящее время по факту наезда на пешеходов проводится проверка.