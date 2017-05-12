Водитель сбил трех пенсионерок в Хабаровском крае, а затем проехался по ним

Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.

Страшное дорожно-транспортное происшествие в Николаевске-на-Амуре взбудоражило накануне интернет-сообщество Хабаровского края: водитель отечественного автомобиля «Нива» наехал сразу на трех пожилых женщин, стоящих на обочине, а затем несколько раз проехался по двум из них. Все подробности вопиющего инцидента выясняют специалисты, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Видео с устрашающим происшествием появилось накануне в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. Как следует из ролика, горожанки мирно беседовали у обочины, в это время водитель припаркованной «Нивы» стал сдавать назад. Не моргнув и глазом, мужчина одним махом сбил с ног сразу трех женщин.

Причем на этом ужасающее дорожно-транспортное происшествие не закончилось: несмотря на внезапно возникшую «помеху», водитель не оставлял попытки продолжить движение. При этом две пенсионерки все это время находились под колесами вседорожника. Только после этого рулевой «Нивы» почувствовал неладное и вышел из машины. Мужчина сразу же попытался оказать потерпевшим первую помощь.

В настоящее время по факту наезда на пешеходов проводится проверка.