В Южноуральске напали на сотрудников строительной компании

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, по словам мужчины, двух сотрудников предприятия избивают неизвестные.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Увидев полицейских, злоумышленники попытались скрыться на автомобиле. В результате двухчасовой погони подозреваемых удалось задержать.

36-летний ранее судимые проникли в помещение предприятия чтобы похитить запасные части автомобиля «КАМАЗ». Помешать им попытались сотрудники предприятия.

По факту разбоя заведено уголовное дело. Подозреваемым, которые арестованы, грозит до 10 лет лишения свободы.