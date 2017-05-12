В Южноуральске напали на сотрудников строительной компании
В полицию Южноуральска поступило сообщение от охранника строительной компании, которая находится по улице Спортивная.
В полицию Южноуральска поступило сообщение от охранника строительной компании, которая находится по улице Спортивная.
Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, по словам мужчины, двух сотрудников предприятия избивают неизвестные.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Увидев полицейских, злоумышленники попытались скрыться на автомобиле. В результате двухчасовой погони подозреваемых удалось задержать.
36-летний ранее судимые проникли в помещение предприятия чтобы похитить запасные части автомобиля «КАМАЗ». Помешать им попытались сотрудники предприятия.
По факту разбоя заведено уголовное дело. Подозреваемым, которые арестованы, грозит до 10 лет лишения свободы.