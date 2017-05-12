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07:41 (мск), источник: Nakanune.ru

В Южноуральске напали на сотрудников строительной компании

В полицию Южноуральска поступило сообщение от охранника строительной компании, которая находится по улице Спортивная.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, по словам мужчины, двух сотрудников предприятия избивают неизвестные.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Увидев полицейских, злоумышленники попытались скрыться на автомобиле. В результате двухчасовой погони подозреваемых удалось задержать.

36-летний ранее судимые проникли в помещение предприятия чтобы похитить запасные части автомобиля «КАМАЗ». Помешать им попытались сотрудники предприятия.

По факту разбоя заведено уголовное дело. Подозреваемым, которые арестованы, грозит до 10 лет лишения свободы.

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