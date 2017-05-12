Три автомобиля не разъехались на дороге в пригороде Хабаровска

Под Хабаровском в районе «Солнечного города» столкнулись три автомобиля, сообщает портал «Губерния». Ошибку совершил 25-летний шофер «Тойоты Церес», который следовал со стороны села Тополево и собирался свернуть на территорию жилого комплекса. Остальные участники столкновения — водители «Тойоты Короллы» и «Тойоты Приус» — ехали в попутном направлении.

Водитель «Цереса» начал поворот, не посмотрев в зеркала заднего вида. Попутную «Тойоту Короллу», владелица которой пошла на обгон сразу трех машин, мужчина не заметил. Первый удар был несильным, а вот столкновение с гибридной иномаркой оказалось весьма ощутимым.

Виновным в этой аварии автоинспекторы безоговорочно признали водителя «Тойоты Церес». Жена водителя, которая ехала вместе с ним, считает, что косвенной причиной ДТП стало отсутствие разметки.

Очевидцы же столкновения посчитали, что водителя «Цереса» подвели не только отсутствие разметки и невнимательность, но и излишняя торопливость. Маневр он совершал не совсем по правилам — водитель срезал угол. Этот факт зафиксировала и камера наружного наблюдения, запись с которой будет приобщена к материалам дела. Пострадавших в этой аварии нет.