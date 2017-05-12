Пять пожаров потушили на землях лесного фонда в Иркутской области
На землях лесного фонда в Иркутской области 11 мая ликвидировано пять пожаров.
На землях лесного фонда в Иркутской области 11 мая ликвидировано пять пожаров.
На землях лесного фонда в Иркутской области 11 мая 2017 года ликвидировали пять пожаров, из которых три вновь обнаруженных и два перешедших с предыдущих суток. Как сообщает 12 мая
Всего для обнаружения и тушения лесных пожаров 11 мая было привлечено 127 человек, в том числе 31
В четверг, 11 мая, инспекторы государственного пожарного надзора составили 13 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и девять должностных лиц, а также 270 граждан на общую сумму 1,1 млн рублей, возбуждено 244 административных расследования.
По сведениям Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайный — V — класс пожарной опасности установился в Киренском,