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04:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пять пожаров потушили на землях лесного фонда в Иркутской области

На землях лесного фонда в Иркутской области 11 мая ликвидировано пять пожаров.

На землях лесного фонда в Иркутской области 11 мая 2017 года ликвидировали пять пожаров, из которых три вновь обнаруженных и два перешедших с предыдущих суток. Как сообщает 12 мая пресс-служба правительства региона, общая площадь потушенных возгораний составила 155 га, покрытых лесом, по два гектара редколесья и нелесной зоны. По одному очагу ликвидировано в Братском, Нижнеудинском, Тулунском, Качугском и Киренском районах. Действующим на 12 мая перешло возгорание на 3 га в Братском районе.

Всего для обнаружения и тушения лесных пожаров 11 мая было привлечено 127 человек, в том числе 31 пожарный-десантник, и 26 единиц наземной техники. Мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли самолет Ан-2 и лекомоторный Як-18, которые патрулировали в небе над Иркутским, Качугским и Жигаловским районами.

В четверг, 11 мая, инспекторы государственного пожарного надзора составили 13 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и девять должностных лиц, а также 270 граждан на общую сумму 1,1 млн рублей, возбуждено 244 административных расследования.

По сведениям Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайный — V — класс пожарной опасности установился в Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Заларинском районах. IV класс — в Тулунском, Нукутском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском и Черемховском районах. III класс — в Катангском, Нижнеилимском, Братском, Балаганском и Осинском районах. При таких классах пожароопасности гражданам запрещено посещать леса и пользоваться открытым огнем на приусадебных участках и на природе.

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