Мать дважды укравшего девушку военного расплакалась, услышав приговор

Завершился судебный процесс над 24-летним жителем Жамбылской области Ергалымом Н., обвиняемым в похищении человека. Военнослужащий, дважды похищавший одну и ту же девушку с целью женитьбы, осужден условно, передает корреспондент NUR.KZ.

В связи с тем, что подсудимый являлся военнослужащим Южного округа (служил по контракту водителем в одной из воинских частей, дислоцированных в Жамбылской области), его дело рассматривалось в Шымкенте, в Военном суде Шымкентского гарнизона.

По материалам дела, примерно 2 года назад Ергалым через социальные сети познакомился с молодой девушкой. Вначале молодые люди вели сетевую переписку, а затем стали встречаться.

В декабре 2015 года Ергалым похитил девушку. Однако в тот же день ее забрали родители. Между семьями был большой скандал, но в полицию пострадавшие обращаться не стали, простив парня.

Спустя почти год, в сентябре 2016 года, Ергалым вновь выкрал свою избранницу.