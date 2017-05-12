Мать дважды укравшего девушку военного расплакалась, услышав приговор
Сама девушка просила суд о максимальном смягчении.
Сама девушка просила суд о максимальном смягчении.
Завершился судебный процесс над 24-летним жителем Жамбылской области Ергалымом Н., обвиняемым в похищении человека. Военнослужащий, дважды похищавший одну и ту же девушку с целью женитьбы, осужден условно, передает корреспондент NUR.KZ.
В связи с тем, что подсудимый являлся военнослужащим Южного округа (служил по контракту водителем в одной из воинских частей, дислоцированных в Жамбылской области), его дело рассматривалось в Шымкенте, в Военном суде Шымкентского гарнизона.
По материалам дела, примерно 2 года назад Ергалым через социальные сети познакомился с молодой девушкой. Вначале молодые люди вели сетевую переписку, а затем стали встречаться.
В декабре 2015 года Ергалым похитил девушку. Однако в тот же день ее забрали родители. Между семьями был большой скандал, но в полицию пострадавшие обращаться не стали, простив парня.
Спустя почти год, в сентябре 2016 года, Ергалым вновь выкрал свою избранницу.
Теперь уже родители похищенной обратились в полицию. Ергалым был взят под стражу, ему предъявили обвинение по статье 125 часть 2 пункт 1 (похищение, совершенное группой лиц).
В ходе судебного следствия из обвинения был исключен пункт о похищении группой лиц. Обвинение было переквалифицировано на более легкую часть 1 той же статьи (похищение).
Как пояснила председательствующий по делу судья Жамила Туленова, предварительная версия следствия о том, что в деле имелись соучастники похищения (таксист) не нашла своего подтверждения.
В частности, было установлено, что водитель такси, подвозивший молодую пару, был не в курсе того, что пассажир крадет невесту. Сама девушка также была обманута и не предполагала, что ее собираются украсть для женитьбы.
В суде потерпевшая полностью простила своего похитителя. Девушка просила суд о максимальном смягчении, назначении наказания, не связанного с лишением свободы.
Сам подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся.
Суд, учтя положительные характеристики, первую судимость, раскаяние подсудимого, отсутствие претензий со стороны пострадавшей и другие смягчающие обстоятельства, назначил Ергалыму Н. наказание в виде 4 лет лишения свободы, с применением ст. 63 УК РК — условное наказание.
Ергалым, в течении последних 8 месяцев находившийся в следственном изоляторе, был освобожден
Отец девушки сообщил, что категорически против брака путем похищения.
«Моя дочь еще учится в институте. Пускай закончит учебу, а потом уже о свадьбе будем думать», — сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области военнослужащий похитил девушку с целью женитьбы. Позднее несостоявшаяся невеста написала на него заявление в полицию. Парня задержали. Оказалось, он похитил девушку не в первый раз.