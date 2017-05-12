Одноклассники пытались выбросить девочку из окна в Новосибирске

Тема одна — конфликт между второклассниками. Подробности сейчас выясняет мой коллега Максим Шевченко. Он на прямой связи со студией. Максим, какая у вас есть информация?

Максим Шевченко, корреспондент: «…Обстановка действительно напряженная, родители отказываются комментировать на территорию школы нас не пускают, работают сотрудники полиции, сейчас пытаемся выйти на связь с директором. Ну, а сейчас могу сказать, что родители закончили собрание и уже покинули школу».