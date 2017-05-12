В Боготоле в аварии с трактором погиб пассажир легковушки

Сотрудники полиции Боготола задержали водителя легковушки, который стал виновником смертельной аварии. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские выяснили, что 30-летний мужчина за рулем легковушки врезался в трактор, едущий в попутном направлении. От удара автомобиль отбросило на электроопору. В результате столкновения погиб один из пассажиров легковушки, а водитель и еще два пассажира получили травмы.

Водителя легкового автомобиля направили на медицинское освидетельствование, чтобы установить наличие алкоголя в крови. В полиции добавили, что мужчина в течение года привлекался к ответственности за отказ от прохождения медкомиссии. Также выяснилось, что водитель не имел полиса ОСАГО, не был пристегнут ремнем, а на колесах стояли разные шины.

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «нарушение ПДД, повлекшее смерть». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.