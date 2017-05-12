Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Ученые раскрыли секрет мужской логики
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Киркоров вычеркнул предателей из списка приглашенных на юбилей
"Сильный взрыв": спецназовец о "Корнете" в Сирии
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Депутат Госдумы погиб на отдыхе в Израиле: СМИ о подробностях
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
06:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

16-летняя школьница избила свою одноклассницу во Владивостоке

Пострадавшая девочка после драки оказалась в больнице.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 мая, PrimaMedia.

Комиссия по делам несовершеннолетних во Владивостоке 10 мая рассмотрела дело 16-летней школьницы, которая сильно избила свою одноклассницу. Пострадавшая девочка в итоге оказалась на больничной койке. Виновницу и ее родителей оштрафовали, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Инцидент произошел еще 18 апреля и его свидетелями стали другие дети. Протокол о правонарушении был составлен как в отношении десятиклассницы, так и ее родителей.

Рассмотрев документ (его составляют органы полиции), члены комиссии приняли решение признать девочку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП России (Побои), и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Деньги обязаны выплатить родители.

Мать девочки также признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию и обучении ребенка и оштрафована на 300 рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Жёсткий менеджмент", женская психология и Цветаева — книжная полка Натальи Браиловской
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации
Порошенко: «Украина оформила свой развод с Российской империей»
Белоруссия обвинила Россию в нарушении договора о ЕАЭС
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
СМИ: Су-27 пролетел в семи метрах от самолета ВМС США
Местные выборы в Германии решат судьбу Ангелы Меркель
Спорт
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
В Москве из-за холодов вновь включили отопление
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь