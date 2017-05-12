16-летняя школьница избила свою одноклассницу во Владивостоке

Владивосток, 12 мая, PrimaMedia.

Комиссия по делам несовершеннолетних во Владивостоке 10 мая рассмотрела дело 16-летней школьницы, которая сильно избила свою одноклассницу. Пострадавшая девочка в итоге оказалась на больничной койке. Виновницу и ее родителей оштрафовали, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Инцидент произошел еще 18 апреля и его свидетелями стали другие дети. Протокол о правонарушении был составлен как в отношении десятиклассницы, так и ее родителей.

Рассмотрев документ (его составляют органы полиции), члены комиссии приняли решение признать девочку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП России (Побои), и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Деньги обязаны выплатить родители.

Мать девочки также признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию и обучении ребенка и оштрафована на 300 рублей.