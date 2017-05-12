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06:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На правом берегу Красноярска сгорел мебельный склад

Огонь тушили 29 пожарных.

На пр. Красноярском рабочем, 27 сгорел склад компании «Мебелькомплект». У здания загорелась кровля, после чего огонь перешел на основную часть помещения. Возгорание произошло в четверг, 11 мая, около 15:00. ЧП числится в сводках ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Площадь пожара составила 2,4 тысячи метров. Пробывшие на место спасатели начали тушить огонь, однако кровля здания сильно полыхала. Через некоторое время крыша склада и вовсе обрушилась.

«В 16:05 (мест.) пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекались 29 человек и 8 единиц техники», — говорится в сообщении.

Добавим, что в результате происшествия никто не пострадал. На складе фирмы хранились деревянные каркасы и столешницы. Огонь частично повредил мебель. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели МЧС.

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