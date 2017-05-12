Экс-сотрудница «Почты России» отсудила 150 тысяч рублей за травму позвоночника в Иркутске

Бывшая сотрудница «Почты России» отсудила 150 тысяч рублей за травму позвоночника, полученную во время сопровождения почтовых отправлений и денежных средств из Иркутска. Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда.

Женщина указала, что на протяжении длительного времени работала в «Почте России», уволилась в декабре 2016 года.

«Ранее в январе 2012 года она — оператор по сопровождению и обмену почтовых отправлений и денежных средств — с водителем М. выехали по маршруту Иркутск-Никольск-Иркутск. В пути следования автомобиль подбросило на неровности дороги, которую было незаметно, так как она была занесена снегом. Женщина почувствовала сильную боль и попросила водителя отвезти ее в больницу. В медучреждении ей поставили укол. Причиной несчастного случая послужило неудовлетворительное состояние дороги вследствие погодных условий. В результате произошедшего женщина получила закрытый компрессионный перелом позвоночника, в связи с травмой была установлена третья группа инвалидности», — говорится в сообщении.

Представитель «Почты России» в судебном заседании исковые требования не признал, пояснив, что причиной несчастного случая послужило неудовлетворительное состояние дороги вследствие погодных условий.

Судом исковые требования были удовлетворены частично, в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в 150 тысяч рублей.