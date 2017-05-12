Экс-сотрудница «Почты России» отсудила 150 тысяч рублей за травму позвоночника в Иркутске
Исковые требования удовлетворены частично.
Исковые требования удовлетворены частично.
Бывшая сотрудница «Почты России» отсудила 150 тысяч рублей за травму позвоночника, полученную во время сопровождения почтовых отправлений и денежных средств из Иркутска. Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Женщина указала, что на протяжении длительного времени работала в «Почте России», уволилась в декабре 2016 года.
«Ранее в январе 2012 года она — оператор по сопровождению и обмену почтовых отправлений и денежных средств — с водителем М. выехали по маршруту
Представитель «Почты России» в судебном заседании исковые требования не признал, пояснив, что причиной несчастного случая послужило неудовлетворительное состояние дороги вследствие погодных условий.
Судом исковые требования были удовлетворены частично, в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в 150 тысяч рублей.