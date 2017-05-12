Омский автолюбитель чуть не утонул в яме с кипятком у Горсовета

Омский автолюбитель сообщил в соцсетях, что колесо его машины провалилось в кипящую яму прямо посреди дороги в центре города. Как написал неизвестный автолюбитель в группе «Аварийный Омск», в непривычную аварию он попал на улице Пушкина, напротив здания музея «Либеров-центр».

Мимо проходит теплотрасса, аварией на этом объекте и можно объяснить появление кипятка под асфальтом.