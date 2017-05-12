В «Культбытстрое» прокомментировали падение

Чудом никто не погиб. Но пострадали несколько домов, раздавлена многотонная фура. И сейчас строительная фирма занимается вопросами компенсации ущерба. На этот случай у «КБС» есть страховка. Крупные суммы возместят по решению «Ингосстраха».



«Принято решение, не дожидаясь заключения комиссии, потому что это процесс не быстрый, восстанавливать мелкий ущерб: палисадники, заборы, сараи, гаражи. Наши сотрудники будут начинать на следующей неделе, не дожидаясь оценки, за наш счёт. Без формальностей», — сообщила заместитель генерального директора по правовым вопросам компании «Культбытстрой» Вера Лактюнкина.