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06:36 (мск), источник: Вести - Красноярск

В «Культбытстрое» прокомментировали падение

Дом не достроен, но кран на его площадке ставить больше не будут. Сегодня об этом заявили в компании «Культбытстрой». Напомним, 8 мая в 21:00 через улицу Киренского на дома частного сектора упал башенный кран.

Источник: Вести - Красноярск

Чудом никто не погиб. Но пострадали несколько домов, раздавлена многотонная фура. И сейчас строительная фирма занимается вопросами компенсации ущерба. На этот случай у «КБС» есть страховка. Крупные суммы возместят по решению «Ингосстраха».

«Принято решение, не дожидаясь заключения комиссии, потому что это процесс не быстрый, восстанавливать мелкий ущерб: палисадники, заборы, сараи, гаражи. Наши сотрудники будут начинать на следующей неделе, не дожидаясь оценки, за наш счёт. Без формальностей», — сообщила заместитель генерального директора по правовым вопросам компании «Культбытстрой» Вера Лактюнкина.

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