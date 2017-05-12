Сын-наркодилер пытался зарезать свою мать в Новосибирске

Вчера утром в 10.30 в больницу на «скорой помощи’привезли женщину с ножевым ранением. Задержан сын потерпевшей.

«По подозрению в совершении данного преступления оперативники задержали сына потерпевшей 31 года. Мужчину до этого уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу,» — сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейские выяснили, что подозреваемый нанёс пострадавшей ножевой удар в ходе ссоры.

Сейчас возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.