Сын-наркодилер пытался зарезать свою мать в Новосибирске
Пострадавшей 51 год.
Пострадавшей 51 год.
Вчера утром в 10.30 в больницу на «скорой помощи’привезли женщину с ножевым ранением. Задержан сын потерпевшей.
«По подозрению в совершении данного преступления оперативники задержали сына потерпевшей 31 года. Мужчину до этого уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу,» — сообщили в
Полицейские выяснили, что подозреваемый нанёс пострадавшей ножевой удар в ходе ссоры.
Сейчас возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.