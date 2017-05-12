Житель Омской области с помощью топора украл чугунные столбы
Преступника в скором времени вычислили. Оказалось, что столбы утащил местный рецидивист.
Преступника в скором времени вычислили. Оказалось, что столбы утащил местный рецидивист.
За последние сутки в дежурные части полиции Омской области поступило 1 376 сообщений и заявлений о различных преступлениях и происшествиях. Было возбуждено 81 уголовное дело, 58 из которых раскрыли по горячим следам.
Так, полицейские оперативно раскрыли необычную кражу — мужчина украл чугунные столбы, причем с помощью топора.
Вчера около 15:30 в правоохранительные органы обратился представитель одной из организаций Черлакского района. Сотрудник пояснил, что с территории водонасосной станции пропали 13 чугунных столбов ограждения. Сумму ущерба работник оценил в 6 300 рублей.
В результате
Предполагаемое орудие преступление было изъято в качестве вещественного доказательства. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело за кражу.