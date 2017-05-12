Житель Омской области с помощью топора украл чугунные столбы

За последние сутки в дежурные части полиции Омской области поступило 1 376 сообщений и заявлений о различных преступлениях и происшествиях. Было возбуждено 81 уголовное дело, 58 из которых раскрыли по горячим следам.

Так, полицейские оперативно раскрыли необычную кражу — мужчина украл чугунные столбы, причем с помощью топора.

Вчера около 15:30 в правоохранительные органы обратился представитель одной из организаций Черлакского района. Сотрудник пояснил, что с территории водонасосной станции пропали 13 чугунных столбов ограждения. Сумму ущерба работник оценил в 6 300 рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что столбы украл 27-летний житель села Красный Октябрь. В «послужном списке» парня уже числятся судимости за уничтожение имущества, незаконный оборот наркотиков и незаконную рубку леса. Очевидно, в последнем сельчанин поднаторел, поскольку, как пояснили в УМВД по Омской области, мужчина похитил столбы с помощью топора.

Предполагаемое орудие преступление было изъято в качестве вещественного доказательства. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело за кражу.