Полиция Японии провела обыск в штаб-квартире якудза по делу о вымогательстве

По его данным, обыск был проведен группой из 30 следователей по делу о вымогательстве 5 млн иен (около $44 тыс.), по которому в начале месяца уже были арестованы трое боссов преступного синдиката.

Обыск помещений этого клана якудза был проведен впервые после того, как в конце апреля одна из подконтрольных ему группировок решила выйти из-под подчинения. Раскол произошел из-за разногласий по вопросам управления, а также из-за желания главарей мелкой группы повысить свой авторитет, выделившись в отдельную организацию под названием «Нинкё-дантай ямагути-гуми».

В правоохранительных органах опасаются, что передел в рядах мафии может привести к всплеску насилия в результате вражды конкурирующих кланов. В настоящее время полиция и без того фиксирует десятки стычек между бойцами «Кобэ ямагути-гуми» и бандитами из самого крупного в стране синдиката «Ямагути-гуми», от которого первая откололась летом 2015 года.