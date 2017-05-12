Полиция Японии провела обыск в штаб-квартире якудза по делу о вымогательстве
ТОКИО, 12 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Полиция префектуры Хёго на
ТОКИО, 12 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Полиция префектуры Хёго на
По его данным, обыск был проведен группой из 30 следователей по делу о вымогательстве 5 млн иен (около $44 тыс.), по которому в начале месяца уже были арестованы трое боссов преступного синдиката.
Обыск помещений этого клана якудза был проведен впервые после того, как в конце апреля одна из подконтрольных ему группировок решила выйти
В правоохранительных органах опасаются, что передел в рядах мафии может привести к всплеску насилия в результате вражды конкурирующих кланов. В настоящее время полиция и без того фиксирует десятки стычек между бойцами «Кобэ ямагути-гуми» и бандитами из самого крупного в стране синдиката «Ямагути-гуми», от которого первая откололась летом 2015 года.
Группировки якудза в Японии нередко действуют открыто под видом частных компаний или ультраправых организаций и находятся под контролем полиции. Доходы японского уголовного мира складываются из поступлений от рэкета, азартных игр,