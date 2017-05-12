В Екатеринбурге пропал отец троих детей

В Екатеринбурге десятый день разыскивают 38-летнего Алексея Артамонова. Отец троих детей пропал 3 мая 2017 года. В этот день он вышел с работы (гранитный карьер на ЖБИ) и направился домой — в деревню Большие Брусяны, но семья его так и не дождалась.

Рост Алексея — 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые.