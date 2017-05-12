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07:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге пропал отец троих детей

Его ищут уже полторы недели.

В Екатеринбурге десятый день разыскивают 38-летнего Алексея Артамонова. Отец троих детей пропал 3 мая 2017 года. В этот день он вышел с работы (гранитный карьер на ЖБИ) и направился домой — в деревню Большие Брусяны, но семья его так и не дождалась.

Рост Алексея — 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет в светлую куртку из кожзама, темно-синие джинсы, на ногах черные туфли с коричневым носком, рассказали «Уралинформбюро» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Всех, кто может помочь в поисках, просьба позвонить по телефону 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный) или +7−982−702−20−13 (Елена).

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