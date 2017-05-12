Инспекторы ДПС поймали двух браконьеров в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Рено» в Чановском районе, на 1047 км автодороги Иртыш Р-254.

«При проверке документов госавтоинспектор заметил, что в салоне транспортного средства находится туша убитого лося. Соответствующего разрешения на осуществление охоты 35-летний водитель и его пассажиры не представили», — рассказали в полиции.

Автомобиль и находившиеся в нем мужчины были доставлены в дежурную часть Чановского района. Позднее было установлено, что задержанные — жители Омской области, которые незаконно застрелили животное.

По данному факту продолжается процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ (Незаконная охота).