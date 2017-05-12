Инспекторы ДПС поймали двух браконьеров в Новосибирской области
Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Рено» в Чановском районе, на 1047 км автодороги Иртыш Р-254, в салоне нашли тушу убитого лося, сообщает
Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Рено» в Чановском районе, на 1047 км автодороги Иртыш Р-254, в салоне нашли тушу убитого лося, сообщает
Инспекторы ДПС поймали двух браконьеров в Новосибирской области, сообщает
Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Рено» в Чановском районе, на 1047 км автодороги Иртыш Р-254.
«При проверке документов госавтоинспектор заметил, что в салоне транспортного средства находится туша убитого лося. Соответствующего разрешения на осуществление охоты 35-летний водитель и его пассажиры не представили», — рассказали в полиции.
Автомобиль и находившиеся в нем мужчины были доставлены в дежурную часть Чановского района. Позднее было установлено, что задержанные — жители Омской области, которые незаконно застрелили животное.
По данному факту продолжается процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ (Незаконная охота).