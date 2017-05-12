Жители многоэтажки с обрушившейся стеной ночевали в автобусе

Вячеслав Двораковский распорядился проверить обрушение архитектурного выступа над окнами жилого дома по адресу улица 50 лет Профсоюзов, 57Б. Как сообщает пресс-служба мэрии, накануне, вечером 11 мая, обрушилось около 6 квадратных метров выступа. Уже сегодня, 12 мая сотрудники Государственной жилищной инспекции и администрации Советского округа проведут комиссионное обследование.

Для проведения следственных действий место обрушения было оцеплено компетентными органами. Мэрия выделила автобус для временного размещения пострадавших.