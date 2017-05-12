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07:05 (мск), источник: АиФ Омск

Жители многоэтажки с обрушившейся стеной ночевали в автобусе

Мэр Омска потребовал провести экспертизу обрушения в жилом доме.

Вячеслав Двораковский распорядился проверить обрушение архитектурного выступа над окнами жилого дома по адресу улица 50 лет Профсоюзов, 57Б. Как сообщает пресс-служба мэрии, накануне, вечером 11 мая, обрушилось около 6 квадратных метров выступа. Уже сегодня, 12 мая сотрудники Государственной жилищной инспекции и администрации Советского округа проведут комиссионное обследование.

Для проведения следственных действий место обрушения было оцеплено компетентными органами. Мэрия выделила автобус для временного размещения пострадавших.

Опасности дальнейшего разрушения объекта нет, жизни и безопасности жильцов ничего не угрожает.

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