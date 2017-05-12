Жители многоэтажки с обрушившейся стеной ночевали в автобусе
Мэр Омска потребовал провести экспертизу обрушения в жилом доме.
Мэр Омска потребовал провести экспертизу обрушения в жилом доме.
Вячеслав Двораковский распорядился проверить обрушение архитектурного выступа над окнами жилого дома по адресу улица 50 лет Профсоюзов, 57Б. Как сообщает
Для проведения следственных действий место обрушения было оцеплено компетентными органами. Мэрия выделила автобус для временного размещения пострадавших.
Опасности дальнейшего разрушения объекта нет, жизни и безопасности жильцов ничего не угрожает.