Омские следователи заинтересовались сообщениями об избиении детей в яслях
В ходе проверки будет дана оценка условиям безопасности детей.
В ходе проверки будет дана оценка условиям безопасности детей.
Следователи и прокуратура проверяют сообщения СМИ о якобы систематическом избиении детей ясельной группы в одном из детских садов Омска.
В региональном СК пояснили, что жительница города разместила в соцсети информацию о том, что сотрудница детсада № 247 в Ленинском округе систематически избивает ее ребенка, который ходит в ясельную группу «Гномики», а также других детей.
«Следственными органами СК РФ по Омской области организовано проведение доследственных проверок по сообщениям, размещенным в социальной сети «ВКонтакте» и в средствах массовой информации, о систематическом избиении детей ясельной группы в детском саде № 247 города Омска и о происшествии с пятью детьми, произошедшем в 10 мая 2017 года, во время работы аттракциона «надувной батут», — говорится в сообщении СК.
Кроме того, согласно публикациям СМИ, в одном из микрорайонов Кировского округа Омска от сильного ветра опрокинулся батут, на котором в это время находилось пятеро детей. Батут вынесло на проезжую часть дороги. К счастью, дети не пострадали.
В ходе проверки будет дана оценка условиям безопасности детей.