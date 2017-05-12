Омские следователи заинтересовались сообщениями об избиении детей в яслях

Следователи и прокуратура проверяют сообщения СМИ о якобы систематическом избиении детей ясельной группы в одном из детских садов Омска.

В региональном СК пояснили, что жительница города разместила в соцсети информацию о том, что сотрудница детсада № 247 в Ленинском округе систематически избивает ее ребенка, который ходит в ясельную группу «Гномики», а также других детей.

«Следственными органами СК РФ по Омской области организовано проведение доследственных проверок по сообщениям, размещенным в социальной сети «ВКонтакте» и в средствах массовой информации, о систематическом избиении детей ясельной группы в детском саде № 247 города Омска и о происшествии с пятью детьми, произошедшем в 10 мая 2017 года, во время работы аттракциона «надувной батут», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, согласно публикациям СМИ, в одном из микрорайонов Кировского округа Омска от сильного ветра опрокинулся батут, на котором в это время находилось пятеро детей. Батут вынесло на проезжую часть дороги. К счастью, дети не пострадали.

В ходе проверки будет дана оценка условиям безопасности детей.