В Красноярске рыбаки нашли тело женщины

Красноярские рыбаки вытащили из воды тело женщины. На поиски также выезжали сотрудники краевого учреждения «Спасатель», которые и рассказали о ЧП.

По их данным, вызов на помощь женщине поступил из района Октябрьского моста, участка у ТРЦ «Июнь». Однако спасти ее не удалось. К моменту приезда спасателей тело женщины уже без признаков жизни из воды вытащили рыбаки. Его транспортировали на остров Татышев и передали полицейским, которые уже направили материалы по факту случившегося следователям. По предварительным данным спасателей, женщина разбилась о воду. Обстоятельства случившегося выясняются.

Возраст женщины и другие данные пока не уточняются.