Следователи назвали причину смерти ребенка в детсаду под Красноярском

Погибший в частном детском саду в Емельяново 2-летний мальчик умер от болезни. Какое именно заболевание стало причиной смерти, неизвестно. При этом версия о насильственной гибели ребенка пока не подтверждается. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Известно, что детский сад в поселке работал без лицензии. Там не были обеспечены условия для детей, в том числе не было медицинского наблюдения и обследования.

Напомним, 3 мая в частном детском саду умер 2-летний мальчик. Тело ребенка доставили в центральную районную больницу. По данным журналистов, следов насильственной смерти на нем обнаружено не было.

Позже воспитательница рассказала, что мальчику стало плохо во время дневного сна. Женщина отвела его в другую комнату, чтобы не мешать другим детям. Спустя некоторое время она увидела, что мальчик не дышит и вызвала скорую помощь. Медикам спасти ребенка не удалось.

В полиции СМИ рассказал, что погибший мальчик воспитывался в благополучной семье. Родители уверяют, что он ничем не болел.

После проверки следователи завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание — штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на 2 года. Проверка продолжается.