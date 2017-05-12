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07:44 (мск), источник: Newslab.ru

Семья с ребенком погибла в охваченном огнем доме

Как оказалось, в момент пожара в доме находились 61-летний мужчина, 63-летняя женщина и опекаемая ими 11-летняя внучка.

В Канске в сгоревшем частном доме погибла семья: бабушка, дедушка и малолетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Одноэтажный одноквартирный дом из бруса вспыхнул сегодня ночью — в 3:43 часа спасателям поступило сообщение о возгорании. Когда они прибыли на место, из дома вырывалось открытое пламя, также горели надворные постройки на общей площади 180 кв. м. Ликвидировали пожар спустя 3 часа, его причина еще уточняется.

При разборе одной из комнат сгоревшего дома там обнаружили тела 3 людей. Как оказалось, в момент пожара в доме находились 61-летний мужчина, 63-летняя женщина и опекаемая ими 11-летняя внучка. Семья характеризовалась положительно, в поле зрения органов внутренних дел не попадала.

В настоящее время полицейские и пожарные продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

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